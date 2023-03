Keine Randale im Kino

Rumfliegendes Popcorn, Zuschauer, die über Sessel steigen und Filmszenen vor der Leinwand nachstellen. In vielen Kinos in NRW kam es am Wochenende zu tumultartigen Szenen während Filmvorstellungen. Alle Besucher der Filmvorführungen mussten daraufhin den Kinosaal verlassen. „Von diesen Ereignissen habe ich auch gehört und war wirklich völlig überrascht“, sagt Frank Röllke Rhythmus Filmtheater.

Er könne sich solch ein Verhalten und Benehmen in den Kinos nicht erklären. „Ich erwarte nicht, dass es in Schloß Holte-Stukenbrock zu ähnlichen Ereignissen kommt, da unser Publikum eher nicht aus Jugendlichen besteht“, so Röllke. Fall es doch zu Ausschreitungen in der Aula der Gesamtschule, in der die Filme gezeigt werden, komme, müssten die Stadt und die Ordnungsbehörden benachrichtigt werden.