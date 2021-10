Kirmesvergnügen ohne Einschränkungen

Das große Volksfest Pollhans in Schloß Holte-Stukenbrock wird es das zweite Jahr in Folge nicht geben – stattdessen bietet Schausteller Thomas Dorenkamp auf dem Pollhansplatz eine Kirmes unter dem Titel „Pollhans light“ an.

Die Kirmes wird an diesem Freitag um 14 Uhr auf dem Pollhans­platz eröffnet und in den kompletten Herbstferien bis Sonntag, 24. Oktober, täglich geöffnet sein. Die Öffnungszeiten sind freitags und samstags von 14 bis 24 Uhr, sonntags 11 bis 23 Uhr und an den anderen Werktagen von 14 bis 22 Uhr. Am Mittwoch ist Familientag mit ermäßigten Fahrpreisen.