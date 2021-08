Konfirmationen in den August verlegt

Er und Carsten Glatt werden, wie schon an den vergangenen Tagen, ihre Andachten wieder als Video auf YouTube ins Internet einstellen. Dort sind sie unter dem Suchwort „EvangKircheSHS“ zu finden. Die Friedenskirche und die Versöhnungskirche sind an jedem Tag offen: die Friedenskirche von 8 bis 20 Uhr, die Versöhnungskirche von 9 bis 19 Uhr. Dort liegen die kurzen Andachten der beiden Pfarrer zudem zum Mitnehmen aus. Wer möchte, kann in der Kirche eine Kerze anzünden. Die Kerzen befinden sich in der Friedenskirche auf der Rückseite der Weltkugel, in einem Kerzenspender. In der Versöhnungskirche stehen die Kerzen neben dem „Kerzenbaum“.

Ab Gründonnerstag schweigen die Glocken

Vom Abend des Gründonnerstag an schweigen in beiden Kirchen bis Ostersonntag die Glocken. In der Friedenskirche wird am Karfreitag bis etwa 15 Uhr die Matthäuspassion über Lautsprecher zu hören sein. Am Ostersonntag läuten die Glocken einmal von 9.30 Uhr bis 9.45 Uhr mit den Kirchenglocken aller anderen evangelischen und katholischen Kirchengemeinden.

Am Ostersonntag liegen Kerzen aus

Am Ostersonntag liegen in beiden Kirchen die kleinen Osterkerzen aus, die in der Zeit von 9 Uhr bis 12 Uhr einzeln abgeholt werden können. In dieser Zeit brennen auch in beiden Kirchen die neuen Osterkerzen, so dass man – wenn man das möchte – seine kleine Osterkerze an der großen Osterkerze entzünden kann. In beiden Kirchen wird von 10 bis 11 Uhr Orgelspiel zu hören sein – bei geöffneten Fenstern und Türen. Carsten Glatt wird zudem den evangelischen Friedhof besuchen und dort, unterstützt von Bläser Stephan Tantow, das Lied „Crist ist erstanden“ singen.

Eine betrübliche Nachricht gibt es indes auch: Die Konfimationen mussten aufgrund der Corona-Pandemie verschoben werden. Im Bezirk 1 (Carsten Glatt) vom 3. und 10. Mai auf den 22. und 23. August, im Bezirk 2 (Reinhard E. Bogdan) vom 17. Mai auf den 30. August.