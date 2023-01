Königskette um Altorden erleichtert

Im Anschluss an die Vorabendmesse in der St.-Achatius-Kirche Stukenbrock-Senne haben sich die Schützen im Schützenhaus Stukenbrock-Senne versammelt. Zunächst stärkten sich die Mitglieder an einem Schnitzelbuffet, bevor Brudermeister Frank Hachmann die Generalversammlung im Schützenhaus eröffnete. Hachmann hat über viele Aktivitäten der Bruderschaft im vergangenen Jahr berichtet, die unter den Herausforderungen durch den Ukrainekrieg und die stark gestiegenen Kosten für den Verein standen. Insbesondere die gute Schüler- und Jugendarbeit im Verein hob er positiv hervor.

Die Schützenbruderschaft setzt weiterhin auf Kontinuität in ihrer Vorstandsarbeit, bei den Wahlen der ersten Positionen der Vorstandsämter wurden alle bestätigt. Ausgeschieden als Königsadjutant nach zehn Jahren ist Markus Hachmann, als Nachfolger stellte sich Daniel Pott in Abwesenheit zur Verfügung, er wurde einstimmig von den Anwesenden gewählt.

Bestätigt wurden: Im geschäftsführenden Vorstand Frank Hachmann als Brudermeister, Kassierer Holger Gebauer und Schriftführer Michael Schniedermann. Karl-Heinz Deppe wurde als Oberst, Andreas Hachmann Schießmeister, Sven Teßmann als Zeremonienmeister, Wolfgang Rudolphi als Fähnrich sowie Ulrich Pott und Olaf Schumann als Fahnenoffiziere im Amt bestätigt.

Kassierer Holger Gebauer hat auf 20 Jahre Arbeit im geschäftsführenden Vorstand zurückgeschaut und freute sich auf die neue Wahlperiode.

Mit dem Vereinsverdienstorden wurde Heribert Rodehutscord für die Unterstützung der Senner Schießgruppe während des Baus der Schützenhalle und auf dem Schießstand in Hövelhof ausgezeichnet. Konrad Austermeier wurde ebenfalls mit dem Vereinsverdienstorden für seine vielen Verdienste rund um den Verein ausgezeichnet.

Durch die Versammlung wurden 20 neue Mitglieder bestätigt, wodurch die Bruderschaft weiterhin wächst. Der Vorsitzende des Fördervereines berichtete über die zukünftige Möglichkeit zur Nutzung des Schützenhauses auch für Veranstaltungen wie beispielsweise für Beerdigungskaffeetrinken inklusive Auswahl von verschiedenen Caterern (unter anderem die KfD Stukenbrock-Senne).

Die Bruderschaft beschloss mehrheitlich, dass zukünftig das Altkönigspaar am Schützenfestsamstag letztmalig mit dem amtierenden Hofstaat aufgefahren wird, um damit den Aufwand für ein zweites Thronjahr zu reduzieren.

Die aktuelle Königskette hat mittlerweile das stattliche Gewicht von 2,5 Kilogramm erreicht. Der amtierende Kaiser Franz-Josef Neuwöhner präsentierte der Bruderschaft ein neues Konzept der Kette, in gemeinsamer Ausarbeitung mit dem Juwelier Martin Cosack. Die Kette soll zukünftig nur noch mit zehn Orden ausgestattet sein. Die Altorden verbleiben dann in der Vitrine des Schützenhauses. Dies fand große Zustimmung und erleichtert das Tragen den zukünftigen Königen sehr. Die Versammlung hat sich intensiv zu verschiedenen Themen ausgetauscht.