Kulturkreis zeigt Kinderstück

Puppentheater „Die drei Freunde ff“ am 28. Januar in der Aula der Pollhansschule

Die Besucher erwartet am am Samstag, 28. Januar, ab 16 Uhr in der Aula der Pollhansschule ein heiteres Handpuppentheater unter dem Titel: „Die drei Freunde ff“. Schon in den vergangenen Jahren hat Kulturkreis mehrere Kinderstücke präsentiert. Dieses Jahr sind die Bielefelder Puppenspiele zu Gast. Aufgeführt wird das Puppenspiel von Dagmar Selje.

Jonny, Franz und Waldemar haben viel Spaß an Bäuerin Husemanns großem Waschtag, doch plötzlich verschwindet Johnny – ein heiteres Handpuppentheater nach dem Kinderbuch von Helme Heine. Das Stück ist für Kinder ab zwei bis drei Jahren.