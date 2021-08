Labrador „Joe“ am Fosse Grund vergiftet

Schloß Holte-Stukenbrock (WB). Der sieben Jahre alte Labrador „Joe“ ist nach drei Tagen auf der Intensivstation der Tierklinik in Ahlen qualvoll an einer Vergiftung gestorben. Die Besitzerin des Hundes, Bianka Schwarzer, geht davon aus, dass „Joe“ das Gift am Freitag in der Gegend am Fosse Grund und dem Teich dort in der Nähe gefressen hat. Ein weiteres Tier wurde schwer verletzt, ein Schäferhund, der von der Polizei abgeholt worden sei, sagt Bianka Schwarzer. Was aus diesem Tier geworden sei, wisse sie nicht.

Monika Schönfeld