Landrat lobt die Lage im Kreis

Siegfried Kosubek und sein Stellvertreter Klaus-Jürgen Streck sind zufrieden. Die Spitze der Senioren-Union in Schloß Holte-Stukenbrock freut sich über 30 Teilnehmer, die trotz Dauerschneefall den Weg in den „Gasthof zum Kuhkamp“ fanden, um Landrat Sven-Georg Adenauer bei seinen Ausführungen zum „besten Kreis der Welt“ zuzuhören.

Der startete auch locker und informativ mit seinem Bericht über den Kreis Gütersloh, in dem rund 363.000 Bürgerinnen und Bürger leben. Adenauer sieht den Kreis gut aufgestellt, denn 165.000 versicherungspflichtige Arbeitsplätze seien ein starkes Indiz für eine gesunde Wirtschaft. An der florierenden Wirtschaft hänge die Steuerkraft der Kommunen, die mit ihren Kreisumlagen die Arbeit des Kreises unterstützen und sicheren.

Der Landrat sieht seine Behörde als „Ermöglichungs- und nicht als Verhinderungsbehörde“. Kritisch sieht Sven-Georg Adenauer die stetig steigenden Kreisaufgaben, die mehr Personal binden und die Personalkosten hochtreiben. In diesem Zusammenhang beklagt er, dass er keine Ärzte für das Gesundheitsamt auf dem Arbeitsmarkt finde, ähnlich sei es bei Ingenieuren für das Umweltamt. Mittlerweile greife man beim Personalbedarf auch auf Quereinsteiger zurück, die entsprechend geschult und qualifiziert werden müssten.

Kreis mit den niedrigsten Straftaten

Als Erfolg verbucht der Landrat den Lückenschluss der A33, der lange auf sich warten ließ, die Arbeit des Jobcenters, die nun mit einem Neubau konzentriert werde, die Bündelung des Katastrophenschutzes, das Angebot des Böckstiegel-Museums in Werther, den Tourismus und die Sicherheit. Er betonte, dass der Kreis die niedrigsten Straftaten aufweisen könne.

Auch im Schulwesen sei der Kreis Gütersloh mit einem Kreisgymnasium, zwei Gesamtschulen und den Berufskollegs sehr gut aufgestellt. In den kommenden Jahren seien acht Millionen Euro an Investitionen in diesem Bereich nötig.

Gute Finanzlage des Kreises

Wegen der guten Finanzlage habe der Kreis in den Jahren 2020 bis 2022 keine Schlüsselzuweisungen erhalten, aber 120 Millionen Euro an den Landschaftsverband überweisen müssen.

In der anschließenden Diskussion nahm Sven-Georg Adenauer bereitwillig Stellung zu den Fragen der Besucher, die sich mit dem Zustand der Kreisstraßen, dem Glasfaser-Ausbau-Projekt des Kreises, dem acht von 13 Kommunen angehören, und die werbemäßige Darstellung der gesamten Region OWL in Nordrhein-Westfalen beschäftigten.