Lkw startet in Richtung Kriegsgebiet 

Tagelang wurden im Begegnungszentrum „Komma“ an der Alter Speller Straße wieder fleißig Spenden in Kartons gepackt. Mehr als 14 Paletten werden es diesmal sein, die am Montag in Richtung Ukraine geschickt werden. „Wir bedanken uns bei allen, die die dringend benötigten Hilfsgüter gespendet haben“, sagt die gebürtige Ukrainerin Lena Weber, die bereits den sechsten Hilfstransport koordiniert. Die Frau, die ein Jahr in Schloß Holte-Stukenbrock lebte, lebt nun in Braunschweig. Um humanitäre Hilfe zu leisten, kommt sie regelmäßig in die Stadt.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

montags - sonntags informiert Digital Premium für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

montags - sonntags informiert