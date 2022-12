Majestätisch und beschwingt

Dirigent Jack Watorowski , Leiter des Blasorchesters St.-Johannes Stukenbrock, leitet das Ensemble mit der Trompete an.

Das Ensemble unter der Leitung von Jack Watorowski bescherte den Gästen nach zweijähriger Coronapause am vierten Advent einen glanzvollen Abend mit Gänsehautmomenten. „Der Schriftsteller Joachim Ringelnatz sagte einmal: Die besinnlichen Tage zwischen Weihnacht und Neujahr haben schon manchen um die Besinnung gebracht. Dem wollen wir heute entgegenwirken“. Mit diesen Worten begrüßt die Vereinsvorsitzende Katrin Krusenotto die Gäste in der Pfarrkirche in Stukenbrock.