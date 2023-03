Mechtild Borrmann liest aus „Feldpost“

Mechtild Borrmann ist insbesondere durch ihre beiden Romane „Trümmerkind“ und „Grenzgänger“ bekannt geworden, die monatelang unter den Top-10 der Spiegel-Bestsellerliste standen.

Borrmann absolvierte Ausbildungen zur Erzieherin, Gestalttherapeutin sowie Tanz- und Theaterpädagogin. Als Pädagogin war sie als Berufsbetreuerin tätig, arbeitete in den Bodelschwinghschen Anstalten mit anfallskranken Kindern. Die Bielefelderin debütierte 2006 als Autorin mit dem Kriminalroman „Wenn das Herz im Kopf schlägt“. Für den Krimi „Wer das Schweigen bricht“ wurde sie im Jahr 2012 mit dem Deutschen Krimi Preis ausgezeichnet. Im Jahr 2015 erhielt sie als erste deutschsprachige Autorin den Literaturpreis der Zeitschrift Elle für den Roman „Der Geiger“. Eine Anmeldung zur Teilnahme an der Lesung sollte bis zum 21. März in der Bücherei erfolgen, per E-Mail an die Adresse [email protected] oder telefonisch unter der Mobilnummer 0151/59852722.

Der Eintritt ist frei, eine Spende für die örtliche Kinder- und Jugendarbeit ist möglich und wird gern gesehen. Das teilt Anja Stockhausen vom Büchereiteam mit.