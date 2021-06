Mehr Lebenszeit und -freude für Krebspatienten

Roland Schroth, Chef der Physiotherapie-Praxis Physio Balance in Stukenbrock, hat eine Fortbildung zum OTT-Therapeuten gemacht und wird ab April als einer der ersten Physiotherapeuten in Deutschland Onkologische Trainings- und Bewegungstherapie (OTT) für Krebspatienten anbieten.

Roland Schroth leitet hier beispielhaft Nadine Bresser (Duales Studium Fitnesstraining) an der Chestpress-Maschine an, an der auch Krebspatienten unter Anleitung trainieren.

„Früher sagte man Krebspatienten: Beweg‘ dich nicht, sonst streuen die Metastasen“, sagt Schroth. Das sei durch wissenschaftliche Erkenntnisse längt widerlegt. „In der Krebstherapie sind unglaubliche Fortschritte gemacht worden. Die Dynamik in der Therapie verschafft den Patienten Lebenszeit. Dass Krebskranke dem Tod geweiht sind, ist nicht mehr so“, sagt Schroth. An der Universitätsklinik Köln ist eine Trainingstherapie entwickelt worden, die Nebenwirkungen der Krebsbehandlung mildern, auch für Palliativpatienten Lebensdauer gewinnt und Lebensqualität verschafft. „Das ist in 700 Studien nachgewiesen worden“, sagt Schroth. Eine Krebserkrankung treffe eine halbe Million Menschen jährlich in Deutschland. Häufigste Krebsform bei Frauen sei der Brustkrebs, bei Männern der Prostatakrebs.