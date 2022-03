Mit Bratkartoffel-Essen fing alles an

Klara und Konrad Bokel sind bereits seit 65 Jahren miteinander verheiratet und können daher an diesem Dienstag ihre Eiserne Hochzeit feiern. „Wir haben immer zusammengehalten, sonst wären wir gemeinsam nicht so alt geworden“, sagt Konrad Bokel.

Beide (sie 96, er 95) fassen sich an den Händen und lächeln sich an. „Klärchen hat mich von Anfang an verwöhnt. Heute ist es umgekehrt“, sagt der Jubilar. Seine Gattin ist an Demenz erkrankt und braucht Hilfe. Doch sie lacht viel und erlebt noch klare und glückliche Momente. Dass sich die Rollen umgekehrt haben, hat an ihrer Liebe nichts geändert. „Er tut wirklich alles für mich“, sagt Klara Bokel, die von den Kochkünsten ihres Gatten schwärmt.