Mit gesegneter Kerze und Currywurst

Schloß Holte-Stuk...

Ein großes Osterfeuer ist in diesem Jahr nicht drin, in Stukenbrock-Senne ebenso wenig wie andernorts. Deshalb haben sich die Jungschützen der Schützenbruderschaft St. Achatius Stukenbrock-Senne etwas Besonderes ausgedacht und ein „Osterfeuer To Go“ angeboten.

Uschi Mickley