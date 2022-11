Mit Harfenklängen und Emotionen

Adventskonzert in Sende berührt das Publikum

Schloß Holte-Stukenbrock

Ergreifende Harfenklänge, eine engelsgleiche Stimme sowie weihnachtliche Märchen. Es war ein Konzert der besonderen Art, das am Sonntagabend in der gut gefüllten St.-Heinrich-Kirche in Sende zu hören war.

Von Uschi Mickley