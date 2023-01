Mit Silbernen Verdienstorden geehrt

Schloß Holte-Stukenbrock

Groß war das Interesse an der Jahreshauptversammlung der Schützenbruderschaft St. Johannes Stukenbrock. Eine große Anzahl Vereinsmitglieder hatte sich in der Schützenhalle eingefunden. Neben Wahlen, die zu einigen Veränderungen im Vorstand führten, standen auch Beförderungen und Ehrungen verdienter Mitglieder an.

Uschi Mickley