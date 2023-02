Ein Song machte ihn berühmt - jetzt können die Zuschauer den Film "Hallelujah" über Leonard Cohnen sehen. Am Mittwoch ab 19.50 Uhr im Rhythmus-Filmtheater in Schloß Holte-Stukenbrock.

Bad Temper Joe Bad Temper Joe, der mürrische Bluesbarde aus der ostwestfälischen Provinz hat sich in den letzten Jahren zu einer absoluten Ausnahmeerscheinung der Blues-Szene entwickelt. Nächste Woche ist er zu Gast im Mittwochskino des Rhythmus-Filmtheaters in der Aula der Gesamtschule am Hallenbad.

Das Mittwochskino des Rhythmus-Filmtheaters, ist mittlerweile über die Grenzen Schloß Holte-Stukenbrocks bekannt. Einmal im Monat werden besondere Filme zu Themen gezeigt, die von besonderen Menschen begleitet werden. Dadurch entsteht nach dem Film mit dem Publikum jedes Mal eine angeregte Diskussion, die nicht immer ruhig bleibt. So muss Kino sein. Bewegend.

„Nun freuen wir uns, dass wir für Mittwoch, 15. Februar, ab 19.50 Uhr zum Film 'Hallelujah: Leonard Cohen, a Journey, a Song' einen Großen der hiesigen Musikszene gewonnen haben, der selbst als Singer Songwriter auf vielen Bühnen Deutschlands und international zu Hause ist. Bad Temper Joe, der mürrische Bluesbarde aus der ostwestfälischen Provinz, gibt sich die Ehre und steht unseren Gästen vor und nach dem Film zur Verfügung über das Leben in und mit der Musik Fragen zu beantworten“, sagt Frank Röllke vom Kinoverein Rhythmus Filmtheater.

Cohen veröffentlichte mehre erfolgreiche Alben

Leonard Cohen war ein kanadischer Sänger, Songwriter und Poet. Er begann in den 1960er-Jahren Musik zu machen und wurde weltweit bekannt durch seine tiefgründigen und spirituellen Texte und seiner unverwechselbaren Stimme. Er veröffentlichte mehrere erfolgreiche Alben, darunter „Songs of Leonard Cohen“, „Recent Songs“ und „I'm Your Man“. Cohen starb 2016 im Alter von 82 Jahren, aber seine Musik bleibt ein wichtiger Teil der Popkultur.

Das Lied "Hallelujah" veröffentlichte er 1984

„Hallelujah“ ist ein Lied, das 1984 auf seinem Album „Various Positions“ veröffentlicht wurde. Seitdem ist es zu einem seiner beliebtesten und bekanntesten Lieder geworden, das von vielen Künstlern verschiedener Genres gecovert wird. Das Lied enthält Texte, die sich mit Elementen von Spiritualität und Sehnsucht mischen. Die Melodie wurde für die eindringliche Schönheit in vielen Fachmagazinen und, was viel wichtiger ist, von anderen Künstlern gelobt.

Die älteste Version von „Hallelujah“ ist natürlich von Leonard Cohen, der das Lied erstmals auf seinem Album „Various Positions“ im Jahr 1984 veröffentlichte. Seitdem wurde das Lied von vielen Künstlern in verschiedenen Genres gecovert. Einige der bekanntesten Coverversionen wurden von Künstlern wie Jeff Buckley, Rufus Wainwright, Bon Jovi und Alexandra Burke aufgenommen.

Gewinner der German Blues Challenge

Wenn es um Blues in deutschen Landen geht, führt an Bad Temper Joe kein Weg mehr vorbei. Der mürrische Bluesbarde aus der ostwestfälischen Provinz hat sich in den vergangenen Jahren zu einer absoluten Ausnahmeerscheinung der Blues-Szene entwickelt. Davon zeugt nicht nur die Vielzahl an Alben mit ebenso rauen wie eindringlichen Songs, die er zwischenzeitlich vorgelegt hat. Davon zeugen auch der Gewinn der German Blues Challenge, sowie die Nominierungen für diverse Blues-Awards und den Preis der deutschen Schallplattenkritik.

Mit Hingabe zum alten Blues aus dem Mississippi-Delta überführt Bad Temper Joe den oft totgesagten Blues mit Leichtigkeit ins 21. Jahrhundert – und das mit allem, was Blues auf höchstem Niveau auszeichnet: exzellentes Songwriting, ausgeprägtes Traditionsbewusstsein, einnehmende Performance. Auch international schlägt „BTJ“ Wellen. 2020 konnte er sich als einziger europäischer Act im Finale der International Blues Challenge in Memphis, USA, behaupten. Das britische Blues Matters Magazine urteilt folgerichtig: „It's hard to believe that the sounds of the Mississippi-Delta have relocated to Germany, but they have.“

