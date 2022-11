Mit einem stimmungsvollen Konzertnachmittag ist die Musikschule Samtenschnieder am Samstag in die Adventszeit gestartet. Mehr als 100 Zuhörer im Kulturforum Am Altenkamp verfolgten das kurzweilig-unterhaltsame Programm.

Konzert der Musikschule Samtenschnieder in Schloß Holte-Stukenbrock

„Endlich ist unser traditionelles Weihnachtskonzert wieder möglich“, sagte Musikschulleiterin Angelika Samtenschnieder am Rande der Veranstaltung.

Coronabedingt waren letztmalig im Advent 2019 Akteure der privaten Musikschule in den Räumen des Kulturkreises Schloß Holte-Stukenbrock zusammengekommen, um Eltern, Großeltern, Bekannten und Freunden zu präsentieren, was sie in den Wochen und Monaten zuvor auf Blockflöte, Klavier oder während der musikalischen Früherziehung gelernt hatten.

Gute Resonanz nach coronabedingter Pause

Die gute Resonanz auf die beiden Sommerkonzerte im Juni in den Musikschulräumen am Zeisigweg hatte Angelika Samtenschnieder nach eigenen Angaben zuversichtlich gestimmt, dass auch das Wiederaufleben der Weihnachtskonzerttradition im Kulturforum Am Altenkamp auf ein positives Echo stoßen würde.

Und die Erwartungen der Musikschulleiterin wurden nicht enttäuscht: Während des musikalischen Streifzugs durch das vielfältige Repertoire der Mitwirkenden waren nahezu alle aufgestellten Stühle besetzt.

Mehr als 100 Zuhörer haben das Adventskonzert der Musikschule Samtenschnieder im Kulturforum Am Altenkamp verfolgt. Foto: Musikschule Samtenschnieder

Blockflötenensemble eröffnet Programm

Den Auftakt und Abschluss des Konzerts gestaltete das Blockflötenensemble. Auf die klassischen Melodien „Kyrie“ und „Am Kamin“ ließen die drei Spielerinnen schließlich einen schwungvollen Ausflug ins „Winter Wonderland“ folgen.

Mit einem schwungvollen Ausflug ins „Winter Wonderland“, vorgetragen vom Blockflötenensemble, ist das Adventskonzert der Musikschule Samtenschnieder zu Ende gegangen. Foto: Musikschule Samtenschnieder

Nachwuchs präsentiert Weihnachtsklassiker

Die Kinder der musikalischen Früherziehung, aber auch der Blockflötennachwuchs hatten sich ebenfalls gewissenhaft auf ihre Auftritte vorbereitet. Neben Klassikern wie „Advent, Advent“ oder „Guter braver Nikolaus“ war beispielsweise ein Lied über einen kleinen Apfel zu hören, dem rund um die bevorstehenden Feiertage eine ganz besondere Rolle zuteilwird.

Unter der Leitung von Musikschulchefin Angelika Samtenschnieder hat sich der Blockflötennachwuchs gewissenhaft auf das Adventskonzert vorbereitet. Foto: Musikschule Samtenschnieder

Pianisten zeigen ihr vielfältiges Können

Beeindruckende Kostproben ihres vielfältigen Könnens gaben zudem die Pianisten der Musikschule Samtenschnieder. Die Bandbreite des Repertoires reichte von „Kling, Glöckchen“ und „Ihr Kinderlein kommet“ über „Jingle Bells“ und „We wish you a merry Christmas“ bis hin zur Titelmelodie aus dem Weihnachtsfernsehklassiker „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“.

Das Publikum hatte durchweg große Freude am musikalischen Zusammenwirken der Schülerinnen und Schüler der Musikschule Samtenschnieder. Es spendete allen Beteiligten viel Beifall. Mit so manchem Ohrwurm – und einer kleinen Süßigkeit für die Mitwirkenden – ging das vorweihnachtliche Programm nach etwa 80 Minuten zu Ende.