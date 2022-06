Gleich zwei kleine Sommerkonzerte hat die Musikschule Samtenschnieder am vergangenen Samstag in ihren Unterrichtsräumen am Zeisigweg präsentiert. Für einen Großteil der Mitwirkenden war es der erste Auftritt vor Publikum.

Neues Programm für Sommerkonzerte der Musikschule Samtenschnieder in Schloß Holte-Stukenbrock

Angelika Samtenschnieder (links) hat in ihren Unterrichtsräumen am Zeisigweg zwei kleine Sommerkonzerte durchgeführt.

Letzte öffentliche Veranstaltung war im Jahr 2019

Denn die letzte öffentliche Veranstaltung der privaten Musikschule – das Weihnachtskonzert 2019 im Kulturforum Am Altenkamp – liegt coronabedingt bereits mehr als zweieinhalb Jahre zurück.

„Wir freuen uns, dass nach so langer Zeit wieder Konzerte möglich sind“, sagt Angelika Samtenschnieder. Obwohl aktuell keine Corona-Regeln zu beachten sind, hatte die Musikschulchefin die Mitwirkenden auf zwei Termine verteilt, um nicht zu viele Menschen an einem Ort zu versammeln. So war es zudem möglich, beide Vorspiele nacheinander in den eigenen Unterrichtsräumen durchzuführen.

Zahlreiche Eltern, Geschwister und Bekannte nutzten die Gelegenheit, um sich anzusehen und vor allem auch anzuhören, was der Nachwuchs in den vergangenen Wochen und Monaten einstudiert hatte. Einblicke in die musikalische Früherziehung gab es direkt zu Beginn. Dann ging es weiter mit Beiträgen auf Blockflöte und Klavier.

Um allen Mitwirkenden und ihren Zuhörern gerecht zu werden, hat Angelika Samtenschnieder (links) am Samstag in den Räumen ihrer Musikschule am Zeisigweg gleich zwei kleine Sommerkonzerte veranstaltet. Foto: Samtenschnieder

„Eigentlich war bereits ein Konzert für den Advent 2021 geplant“, sagt Angelika Samtenschnieder. Nachdem der Termin bereits festgelegt gewesen und die Schüler mit dem Einstudieren der Stücke begonnen gehabt hätten, habe sie die Veranstaltung aber dennoch kurzfristig abgesagt. Die Musikschulchefin: „Angesichts der steigenden Corona-Infektionszahlen vor Weihnachten, hatten wir kein gutes Gefühl.“

Von Erfolg gekrönt war der zweite Versuch: Zwar mussten die jungen Instrumentalisten für die Sommerkonzerte ein komplett neues Programm einstudieren, weil „O du fröhliche“, „Ihr Kinderlein kommet“ und Co. nicht wirklich in den Juni passen. Das tat der Vorfreude aber keinen Abbruch. Stattdessen waren nun kleine Klassikstücke, Volkslieder und auch einige moderne Melodien zu hören. „Alle haben dem Auftritt entgegengefiebert und sich großartig vorbereitet“, lobt die Musiklehrerin.

Hochkonzentriert hat Pianistin Edda Hinzmann einen Auszug aus dem Ballett „Schwanensee“ musiziert. Musiklehrerin Angelika Samtenschnieder ist damit sehr zufrieden. Foto: Samtenschnieder

Rückblickend auf mehr als zwei Jahre pandemiebedingten Ausnahmezustand ist Angelika Samtenschnieder froh, dass der Großteil der Musikschüler durchgehalten hat. „Den Kindern und ihren Eltern wurde zeitweise viel abverlangt, weil sich die Corona-Regeln ständig geändert haben“, sagt die Musiklehrerin.

Musikschule Samtenschnieder bestand im Vorjahr seit 30 Jahren

Sie ist stolz, dass der Unterrichtsbetrieb dank digitaler Hilfsmittel auch während der Lockdowns weiterlaufen konnte. Angelika Samtenschnieder: „Ich habe zu den Schülern per WhatsApp Kontakt gehalten. Die meisten haben mir Videos von den geübten Stücken geschickt. So waren Kontrolle und Hilfestellung möglich.“ Sie bevorzuge aber dennoch den Austausch in Präsenz, weil er eine unmittelbarere Interaktion ermögliche.

Angelika Samtenschnieder hofft, dass bis zum nächsten Konzert nicht wieder zweieinhalb Jahre vergehen, sondern dass häufiger Auftritte möglich sind. Vielleicht werde beim nächsten Konzert auch das 30-jährige Bestehen der Musikschule aus dem Jahr 2021 nachgefeiert. Die Musikschulchefin: „Daran war wegen Corona ebenfalls nicht zu denken.“