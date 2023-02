Naturwunder der Erde gratis erleben

Schloß Holte-Stukenbrock

Für seine Live-Fotoshow konzipierte Fotograf Markus Mauthe eine virtuelle Weltreise. Seine Bilder zeigen Naturwunder der Welt und führen das Publikum auf alle Kontinente. Am 2. März um 19.30 Uhr werden die Bilder in der Aula am Gymnasium Schloß Holte-Stukenbrock gezeigt.