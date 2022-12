Neujahrsbad im See!

Sich im Auto, zwischen Bäumen oder hinter Handtüchern in Badeklamotten zwängen und dann ab in den eiskalten Sennesee. Manch Mutige haben so viel Spaß an dieser Art der Abkühlung, dass sie am Neujahrstag auch von ganz weit her nach Schloß Holte-Stukenbrock kommen, um hier den Gänsehautstart ins neue Jahr zu wagen.

„Wir haben hier Teilnehmer aus der ganzen Republik, weil es diese Art Neujahrsritual nicht so häufig gibt. Und bei uns ist keine Teilnahmegebühr fällig“, sagt Pascal Pollmeier, seit 2019 Technischer Leiter und Mitorganisator des „Eismän“ am Sennesee. Doch nicht alle, die an diesem Tag am See sind, steigen auch ins Wasser – andere schauen sich das Neujahrsschwimmen doch lieber eingepackt in Mütze, Handschuhe und dicker Winterjacke vom Ufer aus an.