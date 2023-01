Noch nicht schlaflos in SHS

Schloß Holte-Stukenbrock

Kartoffeln aus Ägypten, Eier aus den Holland, Erdbeeren aus Spanien – in Zeiten von Klimawandel und Nachhaltigkeit ein Widerspruch, den viele nicht hinnehmen wollen. „Regionales Einkaufen“ heißt das Stichwort, das vielen Schloß Holte-Stukenbrockern am Herzen liegt. An vielen Stellen in der Stadt gibt es Obst , Gemüse in Bio-Qualität direkt vom Feld und Fleisch aus dem nahen Stall: Hofläden und Direktvermarkter versprechen Qualität und Frische.

Von Erol Kamisli