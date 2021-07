Ölt die Stimme und die Stimmung

„Mit einem Fläschchen Eierlikör ist der Lockdown halb so schwer.“ Das steht in kleinen Buchstaben auf einem handgemachten Ostergruß des Frauenchores Lady Dur geschrieben.

Mit einer ebenso süßen wie originellen Idee hat der Vorstand der städtischen Sangesgemeinschaft seine Mitglieder am Karsamstag überrascht. Der Schützenplatz in Liemke war das Ziel. Etwa 60 Sängerinnen kamen nacheinander mit dem Auto vorgefahren. Von zwei Vorstandsfrauen, die sich als Osterhasen in Schale geworfen hatten, wurden sie in Empfang genommen. Coronakonform blieben die Chormitglieder wie bei einem „Drive In“ im Auto sitzen, während sie die Geschenke durch das Fenster entgegen nahmen.