An Ostern bleibt die Orgel stumm

Schloß Holte-Stukenbrock

Groß, klein, breit, schmal und jede zuständig für einen Ton. Die mehr als 1000 Pfeifen der Orgel in der St.-Ursula-Kirche in Schloß Holte haben Friedrich Kampherm und sein Mitarbeiter in Handarbeit auseinandergebaut und werden sie in der Werkstatt in Verl reinigen.

Von Erol Kamisli