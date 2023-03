Pascal Lideck übernimmt die Fachbereichsleitung Tiefbau und Umwelt in der Stadtverwaltung. Der 38-Jährige folgt damit auf Manfred Bonensteffen (58), der nach Halle gewechselt ist, wo er den Fachbereich Planen, Bauen und Umwelt übernimmt und Mitglied des Verwaltungsvorstands wird.

Pascal Lideck ist in Steinhagen aufgewachsen und hat das Studium zum Diplom-Verwaltungswirt 2008 bei der Stadt Rheda-Wiedenbrück abgeschlossen. Im November 2008 begann er seinen Dienst bei der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock im Tiefbauamt, wo er bis zum Januar 2014 arbeitete, bevor er stellvertretender Fachbereichsleiter Ordnung und Bürgerservice wurde und seitdem hier in der Straßenverkehrsbehörde arbeitet. Er kennt die Abteilung Tiefbau und Umwelt wie auch die Bereiche Bauhof, Wasserwerk und Klärwerk und wird bereits in die Entscheidungsprozesse einbezogen. Wann er den Fachbereich übernimmt, ist noch nicht klar, weil auch für seine jetzige Position ein Nachfolger gefunden werden muss.