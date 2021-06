Patenschaft mit Reservisten angestrebt

Schloß Holte-Stukenbrock (WB). Die Stadtverwaltung und der Bürgermeister befürworten aufgrund der guten Erfahrungen in zwei Patenschaften den Antrag der CDU-Fraktion, eine Patenschaft mit einer Reservekompanie der Bundeswehr einzugehen. Das ist Thema im Bildungs-, Sport- und Kulturausschuss am Montag, 31. August, ab 18 Uhr im Ratssaal.

Am 26. Juni 2015 wurde die Patenschaft mit der 5. Kompanie 203 in Augustdorf aufgelöst (links Bürgeremister Hubert Erichlandwehr).

Bereits zwei Mal hat es eine Partnerschaft mit einer Kompanie aus der Generalfeldmarschall-Rommel-Kaserne in Augustdorf gegeben. In der Zeit vom 2. Juli 1983 bis zum 31. Dezember 2002 bestand eine Patenschaft zum Panzerbataillon 214 Augustdorf, die von zahlreichen Begegnungen auf beiden Seiten geprägt war. Auch in den Vereinen und durch die Bürger wurde diese Patenschaft gepflegt.

Im Rahmen der Patenschaft zur 5. Kompanie des Panzerbataillons 203 Augustdorf in der Zeit vom 20. Juni 2008 bis zum 26. Juni 2015 wurden ebenfalls verschiedene Veranstaltungen durchgeführt., berichtet der Bürgermeister. Beispielhaft sei das feierliche Gelöbnis am 18. Juni 2010, die Aktion „Gelbes Band“ im Jahr 2011 für die in Afghanistan eingesetzten Soldaten und die Informationsveranstaltung zum Afghanistan-Einsatz am 23. August 2012 zu nennen.

Die derzeitige 5. Kompanie der Bundeswehr, die demnächst von Ahlen nach Augustdorf zurückkehrt, ist an den Bürgermeister herangetreten und hat den Wunsch geäußert, eine neue Patenschaft mit der neuen 6./203 Reservekompanie einzugehen, bestehend aus ehemaligen Soldaten mit Spieß und Kompaniechef. Für die 1. bis 4. Kompanie bestehen bereits Patenschaften. Der Wunsch wurde bereits dem Ältestenrat zur Kenntnis gegeben.