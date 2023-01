Polizeischule: Anwohner klagt über Schießübungen ab 7 Uhr

Schloß Holte-Stuckenbrock

Ein Anwohner, der am Lippstädter Weg und somit in direkter Nachbarschaft zum Landesamt für Ausbildung, Fortbildung und Personalangelegenheiten der Polizei Nordrhein-Westfalen (LAFP, Landespolizeischule) in Schloß Holte-Stukenbrock wohnt, beklagt sich über „sehr starke Lärmbelästigungen“.

Von Erol Kamisli