Beamter bei Einsatz in Schloß Holte-Stukenbrock verletzt

Völlig überraschend schlug 41-jähriger Mann im alkoholisierten Zustand während einer Personalienüberprüfung mit der Faust ins Gesicht. Vorausgegangen war ein Streit in einer städtischen Unterkunft.

Am Montag, 27. Februar, gegen 16 Uhr wurde die Polizei wegen einer Streitigkeit in eine städtische Unterkunft am Siewekeweg gerufen. Zuvor war ein Mitarbeiter der Unterkunft durch einen 41-jährigen Bewohner beleidigt worden. Zudem verhielt sich der Bewohner aggressiv gegenüber seinen Mitbewohnern.

Während der Klärung des Sachverhalts sowie der Personalien schlug der 41-Jährige einem Polizisten unvermittelt mit der Faust in das Gesicht. Der Beamte wurde anschließend in einem Krankenhaus behandelt. "Der Polizist ist leicht verletzt", sagt Katharina Felsch, Sprecherin der Polizei Gütersloh, auf Nachfrage.

Dem alkoholisierten Angreifer wurde eine Blutprobe entnommen. Ermittlungsverfahren wegen der vorausgegangenen Bedrohung, Beleidigung sowie wegen des Faustschlags wurden eingeleitet. Zur Ausnüchterung wurde er in polizeiliches Gewahrsam genommen.