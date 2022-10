Vier Tage lang geht's zu Pollhans rund

Die Freunde des Volksfestes Pollhans können es schon gar nicht mehr erwarten. Nach zwei Jahren Pause wird vom 14. bis 17. Oktober wieder ein „richtiges Pollhansfest“ gefeiert. Dabei knüpfen die Marktmeister Egon Henkenjohann und Klaus Lüke an die Traditionen an. Nur eins ist anders.

Alle Gastronomiebetriebe haben einen Außenbereich dazu bekommen, wo die Gäste an Bierzeltgarnituren unter freien Himmel sitzen können. Statt Bayernzelt gibt es das Alpendorf - auch unter freiem Himmel.

Insgesamt haben die Marktmeister Verträge mit 287 Ausstellern auf dem Platz und im Wirtschaftszelt und mit Betreibern von Fahrgeschäften gemacht. Dazu kommen die Aussteller, die der Landwirtschaftliche Ortsverband für den Bauernmarkt auf der Dechant-Brill-Straße verpflichtet hat.

Diese Fahrgeschäfte locken auf die Kirmes

Auf der Kirmes locken einige große Fahrgeschäfte wie der X-Factor der Firma Deinert, der Avengers (Scheibenwischer) der Firma Hortz oder das Rundfahrgeschäft Kickdown. Wieder da ist das große Riesenrad der Firma Landwehrmann-Henschel und das kleine Feldmann'sche Riesenrad. Neu ist die Geisterbahn, die André Schneider gekauft und restauriert hat. Ein anderer André Schneider baut seinen Autoscooter auf, Anton Sertics Kettenflieger ist quasi gesetzt. Wie immer wird Bürgermeister Hubert Erichlandwehr nach dem Gottesdienst am Samstag ab 13.30 Uhr in der St.-Ursula-Kirche das Fest offiziell um 14.15 Uhr mit einer Viertelstunde freier Fahrt auf allen Fahrgeschäften eröffnen. Weitere Fahrgeschäfte sind drei Kinderkarussells (Dohrenkamp, Thelen und Noack), der Simulator Venture X14, das Ponykarussell und der Musikexpress (Welte-Noack).

In diesen Partyzelten gibt's Programm

Die Partyzelte wollen wieder die Feierwütigen locken. Mit dabei das Veltins-Clubzelt (Henrik Lummer), das Déjà-Vu-Zelt (Nico Thebille), das Bauernzelt, das Regh-Zelt - und statt des Bayernzeltes wird es dort das Alpendorf geben, mit Almhütte und Außengastronomie unter Schirmen. Veranstalter des Oktoberfests draußen ist Adolf Steuer aus Lemgo, der Veranstalter des Reinholdi-Marktes in Lage-Pottenhausen. Auch größere Getränkestände wie die Sonnenbar oder der Stand von Walent-Tony Cerkez haben einen großen Bereich Außengastronomie.

Haben Erfolg: Die Pollhansfreunde haben dieses Jahr den Freitag zusätzlich. Foto:

Bauernmarkt mit Händlern und Zelt

Der Bauernmarkt wird mit Händlern wie 2019 bestückt, soweit sie noch existieren, sagt Tobias Rieksneuwöhner vom Landwirtschaftlichen Ortsverband. Ob das Zelt bereits am Freitagabend oder nur der Bierstand der Landwirte geöffnet ist, entscheidet sich nach Wetterlage. Die Frauen sorgen wieder im Zelt für Frühstück und Pickert. Ein Alleinunterhalter ist dabei, am Samstag macht ein DJ Partymusik, am Sonntag spielen die Jagdhornbläser, am Montag die Pollhansband.

Bühne im Pollhans-Wäldchen

Laffontiens Pollhans-Wäldchen wird wieder mit einer Bühne bestückt. Am Freitag und Samstag tritt der Sänger Keith Sanders aus Cleveland auf, am Sonntag gibt es eine Schlagerparty mit Doubles von Helene Fischer und Andrea Berg. Die Band Crossfader, eine Medley- und Mashup-Partyband spielt am Montag. Eine Lasershow soll es auch geben.

Am Kettenflieger von Anton Sertic begrüßt Bürgermeister Hubert Erichlandwehr die Pollhansgäste am Samstag um 14.15 Uhr und läutet eine Viertelstunde freie Fahrt auf allen Fahrgeschäften ein. Foto:

Wirtschaftsschau mit 40 Firmen

Die Wirtschaftsschau wird dieses Jahr nur im Zelt und im Außenbereich gezeigt, nicht in der Turnhalle. Auf dem Parkplatz der Gesamtschule wird das 1500 Quadratmeter große Zelt stehen, in dem sich 40 Firmen präsentieren - vom Handwerksbetrieb bis hin zum Autohaus und den Stadtwerken.

Alle haben Personalprobleme

Einmalig ist der Freitag als Pollhanstag dazu gekommen. „Einige Händler haben abgesagt, da sie am Freitag noch andere Verkaufsstandorte bedienen. Manche gibt es gar nicht mehr, weil sie Corona nicht überlebt haben. Alle Aussteller haben allerdings Personalprobleme, vom Fahrgeschäft bis hin zum Händler oder in der Gastronomie und bei der Wirtschaftsschau“, sagt Henkenjohann. „Die Handwerker sitzen zu mit Aufträgen, da können viele nicht noch die Wirtschaftsschau bestücken.“

Infostand und Kinderfinder

Für den Schutz der Nachbarn hat die Stadt noch mehr Zaunelemente bestellt. Die Nachbarn machen daraus am Donnerstag ein Event.

Am üblichen Platz gibt es den Infostand der Stadt mit Pollhans-Pins, Kinderfinder und Merchandise-Artikel der Stadt, der Rettungsdienst des DRK ist in der Gesamtschule untergebracht.

Wo man parken kann

Es gibt keine Parkplätze in der Nähe des Pollhansmarktes. Deshalb werden Besucher gebeten, den Extra-Linienverkehr aus allen Stadtteilen zu nutzen (Erwachsene 2,50 Euro, Kinder 1,50 Euro). Wer mit dem Auto kommen muss, kann am Rathaus, am Hallenbad, an Gymnasium und Gesamtschule am Standort Hallenbad parken und dort in den Bus steigen. Fahrradständer gibt es am Bahnhof.

Öffnungszeiten und Feuerwerk

Die Öffnungszeiten des Pollhansmarktes: Freitag, 14. Oktober, von 16 bis 3 Uhr (Musik) oder 4 Uhr (Ausschank), am Samstag, 15. Oktober, ab 14.15 Uhr bis 3 Uhr (Musik) oder 4 Uhr (Ausschank), am Sonntag, 16. Oktober, von 11 bis bis 2 Uhr (Musik) oder 3 Uhr (Ausschank) und am Montag, 17. Oktober, von 10 bis bis 2 Uhr (Musik) oder 3 Uhr (Ausschank). Am Montag beginnt um 21 Uhr das Höhenfeuerwerk.