Schloß Holte-Stukenbrock

Ein in eine Mülltonne geworfener Zigarettenstummel hatte am Ostersamstag 2020 ein Carport und die Dachstühle von drei Wohnhäusern in Schloß Holte-Stukenbrock in Brand gesetzt – Gesamtschaden: 334.500 Euro. Vor dem Amtsgericht Bielefeld musste sich Tatjana R. (40) jetzt wegen fahrlässiger Brandstiftung verantworten.

Von Dirk Heidemann