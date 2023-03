Radfahrerin erliegt ihren Verletzungen

Die Radfahrerin, die am Mittwochvormittag auf dem Arbeitsweg von einem Auto angefahren und lebensgefährlich verletzt wurde, ist in einer Bielefelder Klinik an den Folgen des Unfalls verstorben.

Gegen den Mercedesfahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung mit Todesfolge eingeleitet", sagte Polizeisprecherin Katharina Felsch. Die genaue Todesursache soll nun eine Obduktion klären.

Die Frau aus Schloß Holte-Stukenbrock fuhr auf dem Radweg der Helleforthstraße Richtung Schlossstraße. Als sie die rot markierte Fahrradfurt an der Einmündung der Tenge-Rietberg-Straße überquerte, wurde sie vom Mercedes eines 25-jährigen Fahrers erfasst.

Der Schloß Holte-Stukenbrocker kam aus der Gegenrichtung und wollte nach links in die Helleforthstraße einbiegen. Dabei fuhr er die Radfahrerin an. Sie stürzte und wurde lebensgefährlich verletzt. Notarzt und die Rettungssanitäter kämpften am Unfallort um ihr Leben. Die Frau wurde mit einem Krankenwagen in ein Bielefelder Krankenhaus gefahren. Der 25-jährige Unfallverursacher erlitt keine Verletzungen durch den Unfall.

Die Unfallaufnahme wurde durch ein Verkehrsunfallaufnahmeteam der Kreispolizeibehörde Paderborn unterstützt. Ein durch die Staatsanwaltschaft Bielefeld bestellter Sachverständiger hat sich die Situation am Unfallort angeschaut und dokumentiert. Die beteiligten Fahrzeuge wurden sichergestellt.