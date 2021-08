Requiem für Wolfgang Braun

Schloß Holte-Stukenbrock (WB). Ein schnörkelloser Eichensarg, dezenter Blumenschmuck mit roséfarbenen und weißen Rosen und Christrose, kein Foto. „Das hätte Pfarrer Wolfgang Braun gefallen. Ganz bescheiden, die Krippe an seiner Seite und den Weihnachtsbaum im Hintergrund. Das passt zu ihm – so wie er gelebt hat“, sagt Gemeindereferentin Mechthild Bömelburg.

Die Krippe an seiner Seite: Die katholische Kirchengemeinde St. Ursula Schloß Holte und Weggefährten haben sich am Freitag von ihrem langjährigen Pfarrer Wolfgang Braun verabschiedet, der am 2. Januar im Alter von 84 Jahren gestorben ist.

Die Kirchenbänke reichten am Freitag zum Requiem für den am 2. Januar verstorbenen Pfarrer Wolfgang Braun (84) nicht aus. Pfarrer Karl-Josef Auris sagte, Wolfgang Braun sei der Pastor der Herzen gewesen. „Er hat viel von dem gelebt, was Jesus vorgelebt hat.“ Dechant und Domkapitular Josef Dieste las den Brief des Erzbischofs Hans-Josef Becker vor. Er würdigte den Verstorbenen als jemanden, der die Kirche als Ort der Freiheit, der Wahrheit, des Friedens und der Gerechtigkeit verstanden habe. Seine Gemeinde habe einen Weggefährten und Seelsorger, das Erzbistum einen Bruder und Mitarbeiter verloren, der freundlich, bescheiden, einsatzfreudig und ein guter Zuhörer gewesen sei.

„ Er war vollkommen achtsam, hat sich selbst zurückgenommen, um dem Einzelnen Raum zu geben. “ Manuel Klashörster

Die Predigt hielt einer der „Söhne“ Wolfgang Brauns, Manuel Klashörster. „Jeder wird sich an etwas anderes erinnern, das ihn mit Wolfgang Braun verbindet. Ich erinnere mich an die Freude, die er hatte – dort, wo sein Sarg jetzt steht –, wenn er einen Kanon dirigierte. Diese Freude hat sich übertragen.“ Klashörster sagte, die Erinnerung schließe immer die Bescheidenheit ein, die Braun gekennzeichnet habe. „Er war vollkommen achtsam, hat sich selbst zurückgenommen, um dem Einzelnen Raum zu geben.“

Wolfgang Braun habe sich den Menschen zugewandt und ihnen großzügig Hilfe gewährt. „Ihm eigen war ein heiliger Ernst. Er konnte die Mitte und damit Kompromisse finden, ohne es allen recht machen zu wollen.“ Wie der Kanon, der unterschiedliche Stimmen zu einem Ganzen zum Lobe Gottes vereint, habe Wolfgang Braun das aktuelle Weltgeschehen mit dem Glauben in Verbindung gebracht und damit Grenzenlosigkeit bewiesen. Den Priester, der die Ökumene schätzte, verabschiedete Klashörster mit einem Wort des evangelischen Theologen Dietrich Bonhoeffer: Von guten Mächten wunderbar geborgen.

„ Er hat dem Förderverein der Gedenkstätte Stalag 326 immer den Rücken gestärkt in einer Zeit, als er noch sehr um Verständnis und Anerkennung zu kämpfen hatte. “ Oliver Nickel

Abschied nahmen die kirchlichen Gruppen aus Schloß Holte, Liemke und Sende, aber auch der Förderverein der Gedenkstätte Stalag 326, der mit dem Tod von Wolfgang Braun ein Gründungsmitglied und viele Jahre aktives Vorstandsmitglied verloren hat. „Er hat dem Verein immer den Rücken gestärkt in einer Zeit, als der Förderverein noch sehr um Verständnis und Anerkennung zu kämpfen hatte“, sagen Vorsitzender Manfred Büngener und Geschäftsführer Oliver Nickel. Durch seine bescheidene und liebenswürdige Art habe er von allen Seiten viel Zuspruch bekommen. Bis zuletzt verfolgte er als Ehrenmitglied des Fördervereins die Entwicklung der Gedenkstätte und freute sich über den Aufschwung und die Anerkennung der Arbeit des Vereins.