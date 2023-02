„Sie hat lange das Futter komplett verweigert. Jetzt frisst sie zumindest etwas. Nicht viel, aber Kraftfutter, Obst und Gemüse, manchmal ein wenig Blätter, Äste, wenn es gut läuft etwas Luzerne“, berichtet Inka Schuhmacher und macht sich auf den Weg ins Praxiszimmer, um Didis Medikamente vorzubereiten.

„Bei einem Elefanten muss man sich schon etwas einfallen lassen. Sie sind sehr schlau und sobald etwas anders ist, wie zum Beispiel Medikamente im Futter, ist an Fressen nicht zu denken. Eine Herausforderung für unser dreiköpfiges Elefantenpflegedienst-Team, das seit einigen Wochen rund um die Uhr Schichten schiebt“, sagt Zoodirektor Markus Köchling. Anders sei es einfach, nicht zu machen, die Elefanten akzeptieren einfach nicht jeden Mitarbeiter. „Wir haben den Bereich aufgrund von Ansteckungsgefahren für andere Tiere, die jedoch sehr unwahrscheinlich sind, komplett abgeriegelt. Didi ist schwer krank, ist noch nicht über den Berg“, sagt Köchling.

Stukenbrocker Elefantendame leidet am Pockenvirus

Das Team müsse immer 100 Prozent geben. „Es gibt Nächte, in denen wir literweise Infusionen spritzen müssen. Wir haben Tage, an denen wir Reis kochen und mit Orangensaft zu Kugeln formen, weil es das Einzige ist, was sie frisst. Wir haben Hunderte Sachen ausprobiert, die ihr schmecken könnten“, sagt Köchling. Und wenn Didi bei einer Behandlung gut mitgemacht habe, dann bekomme sie auch ein Stückchen Zartbitter-Schokolade. Aber es gebe auch Tage, an denen das Pfleger-Team definitiv an seine Grenzen stoße.

„Es ist sehr selten, dass sich afrikanische Elefanten mit dem Pockenvirus anstecken, das sich eher auf asiatische Elefanten setzt“, so Köchling. „Didi ist eine Kämpferin“, so Köchling weiter, „obwohl das Virus für Elefanten lebensgefährlich ist, gibt Didi nicht auf und zusammen mit dem Ärzteteam, den Elefantenexperten, dem gesamten Safariland-Team und vor allem mit dem dreiköpfigen Elefantenpfleger-Team versuchen wir Didi zu retten.“

Die anderen Elefantendamen im Safariland sind gesund

Die Elefantenleitkuh habe auch in der Herdenstruktur im Safariland eine große Bedeutung. Den anderen Elefantendamen „Baby“, „Mausi“ und „Benji“ gehe es aktuell gut. „Unsere Elefanten sind alles alte, ehemalige Zirkus-Elefanten, die bei uns ihre Rente verbringen. Im hohen Alter hat man schon mal das eine oder andere Wehwehchen“, sagt Köchling. Einen Pflegedienst, wie es ihn aktuell im Safariland Stukenbrock für Elefanten gibt, gab es wohl so noch nie in der Geschichte des Parks.

„ „So eine Virusinfektion werde noch einige Wochen oder Monate Zeit in Anspruch nehmen. Wir hoffen, dass wir Didi retten können, und dafür arbeiten wir jeden Tag.“ “ Zoodirektor Markus Köchling

So ein Elefant bekomme dann zum Beispiel da, wo wir Menschen von einem Präparat eine Tablette nehmen müssen, allein 80 Stück am Tag. Es komme vor, dass der Elefant rund 150 Tabletten täglich einnimmt.

"Didi weiß, dass wir ihr helfen wollen."

„Didi weiß, dass wir ihr helfen wollen“, berichtet Tierpfleger Sascha Prehn. „Das erleichtert die Sache bei der Behandlung ein bisschen. Trotzdem macht ein Elefant nicht alles so mit, wie wir es gerne hätten, vor allem, wenn man schon eine so alte Dame ist.“ Didi, sei schon sehr viele Jahre Teil der Safariland-Familie.

Wer das Safariland-Team bei ihrer Arbeit für den Elefantenschutz unterstützen möchte, kann eine Didi-Elefanten-Patenschaft für 25 Euro übernehmen, die man im Webshop des Safarilandes erwerben kann.

Zudem setzt sich das Stukenbrocker Safariland im Bereich Artenschutz für Elefantenwaisen in Kenia ein und unterstützt die vielfältige Arbeit der Nationalpark-Ranger.