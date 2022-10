Sankt Martin schwitzt

Budenzauber, Jahrmarkt-Flair, ein stimmungsvoller Martinsumzug und ein bisschen Halloween. Als vorweihnachtliches Spektakel hat sich der Martinsmarkt auf dem Campingplatz "Am Furlbach" präsentiert. In seiner dritten Auflage profitierte er vom warmen Herbstwetter, bei dem es zahlreiche Besucher auf das festlich geschmückte Gelände zog.

Schon zu Beginn vergnügen sich Eltern und Kinder beim Stockbrotbacken oder beim Laternen-Basteln am Stand des St.-Achatius-Kindergartens. Auch wenn es sich so anfühlt, als sei Weihnachten in weite Ferne gerückt, schlendern die Besucher in der Abendsonne von Stand zu Stand und lassen sich verzaubern. „Der St.-Martin ist da“, rufen die Kinder mit großen Augen und roten Wangen, als Campingplatz-Chefin Annette Auster -Müller den hohen Besuch ankündigt.

Und dann kommt er tatsächlich. Rolf Schniedermann, hoch zu Ross und in einen langen roten Mantel gehüllt, verkörpert er eindrucksvoll den heiligen Mann. Auf einem edlen Rotschimmel kommt er angeritten und dreht auf der Wiese ein paar Runden für die Schaulustigen. Dann ist zunächst ein wenig Geduld gefragt - Warten, bis es endlich dunkel wird.

Die Kinder zünden ihre Laternen an, Fackeln und Liederzettel werden an die Erwachsenen verteilt. Beeindruckend ist der lange Martinsumzug, angeführt von der Blaskapelle Feinblech, die alte Martinslieder anstimmt. Schätzungsweise marschieren mehr als hundert Gäste singend durch das trockene Herbstlaub. Bei der Rückkehr ist der gesamte Platz mit Laternen und Lichterketten festlich illuminiert. Groß ist der Andrang an zehn Imbissständen. Reibeplätzchen, Kürbissuppe, Bratwurst und auch Zuckerwatte sind heiß begehrt. Auf der weitläufigen Wiese, im Aufenthaltsraum und in der Scheune haben nicht weniger als 35 Händler, unter ihnen viele einheimische Kunsthandwerker, ihre Stände aufgebaut. Annette Auster-Müller strahlt über das ganze Gesicht und sieht dem bunten Treiben zu: „Das Fest ist jetzt schon eine lieb gewonnene Tradition. Ich freue mich riesig, dass so viele Stammgäste und auch viele neue Besucher die besondere Atmosphäre genießen.“

"Der Glühwein schmeckt, aber nicht so gut wie im Winter"

Am Nachmittag habe sie noch einmal Bier nachbestellt, da die Gäste angesichts der warmen Temperaturen wohl eher kühle Getränke bevorzugen würden. „Der Glühwein schmeckt durchaus, aber nicht so gut wie im Winter“, lacht Besucherin Heike Mertens aus Stukenborck-Senne, die es sich mit einer Freundesgruppe gemütlich gemacht hat. „Schön, dass so viel Kreatives und Handgemachtes angeboten wird“, freut sich ihre Nachbarin Anke Neumann, die gerade einen schmucken Holz-Elch erstanden hat. Ausgefallenes Kunsthandwerk aus Holz und Wolle, Selbstgestricktes, Kerzen, Marmelade, Gestecke und viele reizende Geschenkideen finden großen Anklang.