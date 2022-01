Vandalismus an der St.-Ursula-Kirche in Schloß Holte

Schloß Holte-Stukenbrock

Als Gabriele Bonensteffen am Montagmorgen auf dem Weg zum Pfarrbüro an der Kirchstraße 5 war, fiel ihr die Sachbeschädigung sofort ins Auge. Unbekannte hatten am Wochenende an allen vier Schaukästen neben dem Eingang zur St.-Ursula-Kirche die Glasscheiben zerstört.

Von Dirk Heidemann