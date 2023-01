Schlichten, nicht richten

Schloß Holte-Stukenbrock

An seinen kuriosesten Fall kann sich Hans Schäfer (76) noch gut erinnern. Vor einigen Jahren vermittelte er, als Schiedsmann für die Stadt Schloß Holte-Stukenbrock, zwischen zwei Parteien in einem Nachbarschaftsstreit. „Es ging um einen Kirschbaum und eine Hecke, die ans Nachbargrundstück grenzten. Einer der Nachbarn hatte sie angesägt, damit er wieder freien Blick zum Nachbarn hat. Die haben sich in meinem Rathausbüro lautstark gestritten“, sagt Schäfer. Von Erol Kamisli