Schloß Holte-Stukenbrock: Feuer im Keller eines Wohnhauses

Ehepaar kann sich ins Freie retten - Brandursache war vermutlich Arbeit mit der Flex an der Heizung

Schloß Holte-Stukenbrock

Im Keller eines Hauses an der Straße Menkebach in Schloß Holte-Stukenbrock ist am Montagmittag ein Feuer ausgebrochen. Menschen sind nicht gefährdet. Die Feuerwehr mit beiden Löschzügen aus Schloß Holte-Stukenbrock und Verl werden voraussichtlich bis 16.30 Uhr im Einsatz sein .

Von Monika Schönfeld