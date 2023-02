"Celtic Meets Swing" gastiert

„Celtic Meets Swing“: Das Spektakel im Februar 2019 Spektakel hat 750 Zuschauer in die schottischen Highlands entführt. An diesen Erfolg wollen die Celtic Highlanders Band, die Swing Band, eine Irish Folk-Gruppe und Vocal Ensembles anknüpfen.

David Clarke gastiert am 25. März mit Schotten mit Pipes und Drums in der Aula am Gymnasium Schloß Holte-Stukenbrock

Celtic meets Swing: Die Celtic Highlanders Band mit Pipes and Drums gastiert am Samstag, 25. März, in der Aula am Gymnasium.

Die Leitung des Konzerts am Samstag, 25. März, ab 15 Uhr in der Aula am Gymnasium Schloß Holte-Stukenbrock hat David Clarke, Leiter der Oerly Musikschule, die in Schloß Holte-Stukenbrock eine Zweigstelle hat.

David Clarke verspricht einen musikalischen Nachmittag, der garantiert für Gänsehaut sorgt. Denn die Schotten kommen und treffen auf klassischen Swing und traditionelle Irish und Celtic Folk Musik.

Der Kartenvorverkauf findet statt in der Oerly Musikschule an der Schulstraße 19 in Oerlinghausen-Lipperreihe , Telefon 05202 379, in der Buchhandlung Blume an der Hauptstraße 18 in Oerlinghausen, Telefon 05202 3646, und bei Copy & More am Holter Kirchplatz 21 in Schloß Holte-Stukenbrock, Telefon 05207/6167. Karten sind auch an der Abendkasse erhältlich.

Bereits am Freitag, 10. März, findet von 19.30 bis 21.30 Uhr die erste Veranstaltung der Oerly Musikschule unter dem Namen Oerly Kultur statt in Lipperreihe an der Schulstraße. Abtanzen und Absingen mit Haddy garantiert einen Wochenendstart mit gemeinsamen Singen und Tanzen in „Friday Night Fever“-Atmosphäre. Eine Bar steht mit diversen Softdrinks und alkoholischen Getränken zur Erfrischung bereit.