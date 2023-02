Schloß Holte-Stukenbrock

Die Gesamtschüler ergreifen die Initiative, mithelfen kann jeder: Der Erlös aus dem Bücherbasar am Mittwoch, 1. März, zu dem die Gesamtschüler in die neue Mensa des Standorts Am Hallenbad einladen, geht an die Erdbebenopfer in der Türkei und in Syrien.

Von Monika Schönfeld