Schwerer Vorwurf gegen Erzieherin

Die Eltern werfen der Erzieherin vor, sie habe den fünfjährigen Jungen am 2. November in der Ruhephase gepackt und mit dem Kopf auf den Boden geschlagen, weil er unruhig gewesen sei und mit seinen Freunden „Quatsch“ gemacht habe. Das habe der Junge erzählt, als die Mutter ihn nach roten Stellen an Stirn und Kinn gefragt habe.

Die Mutter berichtet, dass sie die Erzieherin daraufhin zur Rede gestellt habe. Die habe geantwortet, sie sei überfordert gewesen, „wie das immer so sei bei so vielen lauten Kindern“. Allerdings will die Erzieherin dem Jungen nur beruhigend die Hand auf den Rücken gelegt haben, habe sie der Mutter erklärt.

Erst am 16. November habe es ein Gespräch mit der Kindergartenleiterin gegeben. „In dem Gespräch mit der Leitung fühlten wir und eigentlich gut verstanden. Uns wurde das Gefühl vermittelt, man nimmt uns als Eltern ernst und verstehe die Dringlichkeit“, berichtet die Mutter. Als Problemlösung wurde vorgeschlagen, dass ihr Sohn die Gruppe wechseln könne. „Wir teilten der Leiterin mit, dass wir es absolut nicht verstehen, unser Kind durch einen Gruppenwechsel zu bestrafen, während die Erzieherin ungehindert ihre Arbeit weiter verrichten darf.“ Auch wollten die Eltern nicht, dass der Fünfjährige vorübergehend in die Gruppe seines dreijährigen Bruder komme. Allein der Verdachtsfall lasse nach Meinung der Eltern eine sofortige Freistellung der Erzieherin zu.

„ Gewalt sollte nicht unter den Teppich gekehrt werden. “ Mutter

Erst am 22. November hätte sie das Gesprächsprotokoll bekommen, in dem die Forderungen der Eltern aber nicht genannt worden seien. Die Erzieherin habe weiter in der Gruppe gearbeitet. Der Unmut darüber führte dazu, dass die Familie beide Söhne zu Anfang Dezember in einer anderen Kindertagesstätte in der Stadt angemeldet haben. „Dass die Kindergartenleitung und der Einrichtungsträger nicht sofort zum Wohle unseres Kindes gehandelt haben, ist für uns nicht nachvollziehbar. Gewalt sollte nicht unter den Teppich gekehrt werden“, sagt die Mutter.

Der Pressesprecher des Landesverbandes der Johanniter-Unfall-Hilfe als Träger der Kindertagesstätte, Dr. Tobias Eilers, schreibt in einer detaillierten Stellungnahme, dass die Beschwerde der Eltern gemäß des zertifizierten Qualitätsmanagementsystems schriftlich dokumentiert worden sei. Bereits einen Tag nach dem Gespräch mit der Kindergartenleiterin habe diese die Fachbereichsleiterin für Kitas der Johanniter auf NRW-Landesebene, die Leiterin der Fachstelle Kinderschutz und den Regionalvorstand Ostwestfalen, Gerald Donath, informiert.

„Gemäß unseren Qualitätsstandards und standardisierten Verfahrensweisen haben wir der Mitarbeiterin am ersten Arbeitstag nach ihrem Urlaub, am 22. November, mitgeteilt, dass sie bis zur Klärung der Vorwürfe unter Hinzuziehung einer Kollegin arbeiten wird“, so Eilers. Der Vater des Kindes habe sich während eines Telefonats mit der Lösung einverstanden erklärt.

„ Wir gehen davon aus, dass sich die Vor­würfe als haltlos erweisen. “ Dr. Tobias Eilers

Nach Bundeskinderschutzgesetz sind Träger von erlaubnispflichtigen Einrichtungen verpflichtet, „Ereignisse oder Entwicklungen, die geeignet sind, das Wohl der Kinder und Jugendlichen zu beeinträchtigen“, unverzüglich anzuzeigen. Das schließe Verdachtsfälle ausdrücklich ein. „Diese Meldung erfolgte von uns am 23. November im Telefonat zwischen Gerald Donath und der Leiterin des Kreisjugendamts, Marianne Tröster, beziehungsweise schriftlich an das Landesjugendamt“, so Tobias Eilers. Das hat der Kreis Gütersloh dem WESTFALEN-BLATT auf Nachfrage bestätigt.

„Nicht das Kind sollte also, wie von den Eltern behauptet, dauerhaft die Gruppe wechseln – die Mitarbeiterin hat nachweislich die Gruppe gewechselt“, so Eilers. Die Erzieherin stelle den Sachverhalt so dar, dass das Kind sehr unruhig gewesen sei und sie es mehrmals freundlich ermahnt habe, ruhiger zu werden, um auch den anderen Kinder im Raum zur Mittagsruhe zu verhelfen. Sie berichte, dass sie dem Kind, das in Bauchlage auf seiner Matte lag, beruhigend ihre Hand auf seinen Rücken und Kopf gelegt habe, um eine Verbindung zu ihm aufzubauen und somit zu beruhigen. Mehr als sanfter, beruhigender Druck sei dabei zu keiner Zeit ausgeübt worden.

Eilers sagt, der Träger unterstütze die Prüfung durch Dritte und stehe in regem Austausch mit den Behörden. „Nach jetzigem Stand unserer Informationen gehen wir davon aus, dass sich die Vorwürfe der Eltern als haltlos und unsere Maßnahmen als angemessen und fachlich richtig erweisen werden.“