Seit 25 Jahren ist Fitness ihr Leben

Sport ist für Helga Oekenpöhler mehr als Gesundheit, Fitness und Beweglichkeit. „Ich habe durch die Seminare und den Übungsleiterschein Spaß an persönlicher Bildung bekommen. Sport hat immer auch mit sozialer Begegnung zu tun.“

Sie ist außerdem beim Sportbund Bielefeld Skilehrerin und Leiterin für Sportreisen. So kam sie gerade aus Ramsau in Österreich zurück, als die Corona-Pandemie ausbrach. „Wir sind alle 14 Tage in Quarantäne gegangen“, sagt sie.

Mit den Sportkursen war seit Mitte März in Schloß Holte-Stukenbrock erst mal Schluss, seit Anfang September geht es mit einem Hygienekonzept ganz behutsam zur Sache. Laufen in der Halle ist natürlich tabu, viel passiert am Platz. „Es ist wieder ein Stück Normalität.“ Gelüftet wird viel. „Das könnte im Herbst und Winter ein Problem werden, wenn es kalt wird.“ Wenn sie verhindert ist, springt ihr Neffe Julius Dresselhaus als Kursleiter ein.