Moop Mama: „Das ist unser Platz“

Schloß Holte-Stukenbrock

Wer bei Blasmusik an Militärmärsche denkt, der wurde beim Senne-Brass-Festival eines Besseren belehrt. Nach dem furiosen Auftakt am Freitag mit dem Topact Querbeat ging es auch am Samstag in Schniedermanns Heckenwirtschaft in Schloß Holte-Stukenbrock mit jeder Menge handgemachter Blasmusik weiter.

Von Uschi Mickley