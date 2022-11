„So wie früher“- Gefühl ist angesagt

Wer zur Mittagszeit – da waren die Stände bereits geöffnet – einen kleinen Rundgang über den Stukenbrocker Weihnachtsmarkt macht, stellt fest: Die Stimmung ist ausgelassen und fröhlich. „Hier an der St. Johannes Kirche herrscht eine tolle Atmosphäre“, sagt Daniel Gerkens, Vorsitzender der Ortsgemeinschaft Stukenbrock. Zwar eröffne man auch in diesem Jahr nicht sorgenfrei – die erhöhten Energiepreise sorgen für einige Sorgenfalten –, doch zumindest werde ohne Corona-Einschränkungen an den Start gegangen.

Es ist ein bisschen so wie immer. Endlich. Weihnachtsschmuck, süße Sachen und natürlich Glühwein und dieses „so wie immer“ zieht. Jedenfalls auf dem Weihnachtsmarkt in Stukenbrock. Die Besucher drängen sich auf dem Platz rund um St. Johannes Kirche. Zwei Coronawinter war das genau nicht möglich, jetzt geht es wieder. „Ich glaube, wir sind alle mehrfach geimpft und froh, dass wir die Vorweihnachtszeit samt Weihnachtsmarkt unbeschwert genießen können“, sagt Gerkens. Dies bedeute nicht, dass Krisen, Kriege vergessen würden, aber es ist gut, mal eine Zeit zu haben, um diese Sachen auszublenden.

Künftige Abiturienten: Paula, Sophie und Nicolas wollen mit dem Glühweinverkauf die Kasse für den Abiball füllen. Foto: Erol Kamisli

Entspannte Auszeit von der Krise. Der Weihnachtsmarkt in Stukenbrock ist dafür offenbar ein guter Ort. Spätestens als die Jazztanzgruppe des FC Stukenbrock auf der Bühne tanzt und das St. Johannes Blasorchester musiziert, stehen alle dicht beieinander und applaudieren.

Die Kunden warten: Lecker Crêpes haben sich Philipp und Ralf Huxohl (vorne von links) von den Jugendparlamentariern Justin Hermey, Eduarta Dogani und Leon Schulze (im Häuschen von links) servieren lassen. Foto: Erol Kamisli

Gekommen ist nach zweijähriger Pause auch Händlerin Judith Bonenstefffen, sie verkauft handgemachte Plüschtiere, Tischdecken, Schürzen und die vergangenen 24 Monate waren schlimm für sie – ein Minusgeschäft. Sie hoffe, dass es dieses Jahr, wie früher werde. „Die Menschen haben alle gute Laune. Sie möchten was erleben auch außerhalb der eigenen vier Wände. „Sie genießen, es unter freiem Himmel zu sein und sich in der Menschenmenge aufzuhalten“, sagt die 57-Jährige. Der Weihnachtsmarkt sei am ersten Tag gut besucht, trotz Krise. Nur wenige tragen Maske.

Melanie Hermes und Conny Bause (von links) haben viele handgemachte Geschenkideen mitgebracht. Foto: Erol Kamisli

Die Inflation schlägt vor allem beim Glühwein durch. Ein Becher kostet hier drei Euro – 50 Cent mehr als während des vergangenen Marktes. Getrunken wird dennoch. „Wenn man hierher kommt, denke ich nicht an die Krisen, sondern möchte mit Freunden den Kopf freibekommen“, sagt Anne Schultmeier. Sie schleppe die Probleme nicht mit auf den Weihnachtsmarkt, sondern genieße die Zeit hier mit Freunden und Familie. Zufluchtsort Weihnachtsmarkt mit dem einfach Versprechen – hier ist es wie immer. „Ja, so kann man es sagen. Es ist Sehnsucht nach Normalität“, so Daniel Gerkens.