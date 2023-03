Sophia Grauthoff an der Spitze

Stellvertretende Vorsitzende ist Martina Mersch, Kassiererin Gabriele Bonensteffen und Schriftführerin Ingrid Scholl. In der geistlichen Begleitung löst Veronika Esser Gemeindereferentin Liliane Baumann ab. Ebenso wurde ein neuer Jahresbeitrag beschlossen.

Im Bericht für die Jahre 2020 bis 2023 zog der Vorstand Bilanz. Ab Mitte März 2020 hatte die Corona-Pandemie die Gemeinschaft fest im Griff und viele direkte Begegnungen konnten nicht oder nur unter Einschränkungen stattfinden. Dies betraf auch viele Angebote der KFD-Gemeinschaft. „Die Durchführung von Veranstaltungen war von jetzt auf gleich nicht mehr möglich und unser verbandliches Leben musste nahezu komplett ausfallen. Trotzdem haben wir versucht, mit unseren Mitgliedern Kontakt zu halten. Dies geschah in erster Linie natürlich mit der Mitgliedszeitung und den Infos in KFD-Aktuell, die jede Frau nach Hause bekam, aber auch zum Beispiel in Form der Karnevalstüte mit Luftschlangen, Bonbons und einem kurzen Sketch in Papierform“, berichtet der Vorstand. Einige Aktionen konnten unter Einhaltung der Corona-Schutzmaßnahmen dennoch angeboten werden. Das waren zum Beispiel Gottesdienste zum KFD-Patronatsfest Mariä Lichtmess, Gemeinschaftsmessen und Wortgottesdienste, Kreuzwege in der Pfarrkirche, Weltgebetstage (diese fanden zum Teil online statt, 2022 fand ein Gottesdienst in der Pfarrkirche in Stukenbrock statt), Teilnahme an der Ewigen Anbetung, ein Abendspaziergang zur Aktionswoche „Frauen ist euch das genug?“, Abendgebet und Frühaufstehermesse vorbereitet von der KFD. „2023 konnten wir auch wieder zum gemeinsamen Frühstück einladen.“

Außerdem hat die Frauengemeinschaft beim Stadtradeln als Team KFD Stukenbrock teilgenommen, Erntedank und Advent gefeiert und ist einen Pilgerweg mit geistlichen Impulsen zum Thema Schöpfung gegangen. „Da uns das Ansteckungsrisiko in der Schützenhalle zu hoch war, ließen wir schweren Herzens die Karnevals-Vorstellungen in den Jahren 2021 und 2022 ausfallen. Da sich die Lage Anfang diesen Jahres entspannt hatte, konnten wir die Veranstaltungen 2023 wieder stattfinden lassen“, so der Vorstand.

Ab 2022 konnten dann vereinzelte Aktionen wieder stattfinden: 2022 feierte die KFD St. Johannes Baptist Stukenbrock ihr 85-jähriges Bestehen, das mit einem Gottesdienst in der Pfarrkirche zusammen mit Diözesanpräses Roland Schmitz gefeiert wurde. Vom Diözesanverband gab es einen Baum als Geschenk, dieser wurde im Bokelfenn gepflanzt. 2022 waren ein Wandertag mit spirituellen Impulsen im Bokelfenn möglich wie auch die Wallfahrt nach Werl zusammen mit der KFD St. Achatius.

Seit Sommer 2022 bot die KFD Stukenbrock regelmäßige Treffen in einem neuen Format an. Die monatlichen Treffen (immer der vierte Mittwoch im Monat) fanden an unterschiedlichen Orten statt und hatten wechselnde Themenschwerpunkte wie Lieblings-Bücher bei WeinGuerilla, das Mitbringbuffet im Pfarrheim, Frauen im Islam – gemeinsam mit einigen türkischen Frauen in den Räumen der Flüchtlingshilfe, Papiersterne basteln im Pfarrheim, Stricken im Heimathaus und Restepunsch und Resteplätzchen im Hölscherhaus.

In der Fastenzeit

In der Fastenzeit sind unter dem Titel „Sieben Wochen ohne“ Mittwochsaktionen geplant. Am 22. März ist das Thema Klimakterium mit Claudia Brockschnieder im Pfarrheim, am 26. April geht es um religiöse Feste im Christentum und im Islam, gemeinsam mit einigen türkischen Frauen im Pfarrheim.