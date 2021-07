Stadt verzichtet auf Beiträge für Randstunde und Offenen Ganztag

Schloß Holte-Stukenbrock (WB). Die Stadt wird ab 1. April keine Beiträge für die Randstundenbetreuung und die Offene Ganztagsschule an den vier Grundschulen der Stadt erheben. Das hat der Rat der Stadt in seiner Sitzung am Dienstag einstimmig beschlossen.

Ratssitzung in Zeiten der Corona-Pandemie: Am Dienstag tagten die Politiker im Forum des Gymnasiums in gebührendem Abstand und auch nur für 20 Minuten.

Die Schulen sind seit Montag, 16. März, geschlossen. Auch die Randstundenbetreuung und der Offenen Ganztag ruht an allen Schulen.

Weil die Zeit drängte, hat der Rat diesen Beschluss in einer Dringlichkeitssitzung unter verschärften Bedingungen im Forum des Gymnasiums gefasst. Das Aussetzen der Beiträge gilt so lange, wie die Grundschulen geschlossen sind. Auch für die Kinder, die in einer Notbetreuung sind, weil die Eltern in systemrelevanten Berufen tätig sind, werden keine Beiträge erhoben.