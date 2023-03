Kein Geld für den Caritas-Warenkorb in Schloß Holte-Stukenbrock

Schloß Holte-Stukenbrock

Sorgfältig hatte Reinhard Ober seine Rede aufs Papier gebracht, die er vor den Mitgliedern des Demografie-, Integrations- und Sozialausschusses halten wollte. Er las vor, dass er seit 1991 in Schloß Holte-Stukenbrock lebt und 20006 ehrenamtlicher Helfer beim Caritas-Warenkorb wurde. Der Ehrenamtler zählt auf, dass aktuell rund 650 Personen plus Familien wöchentlich an den beiden Ausgabestellen des Warenkorbes um Lebensmittel anstehen und vier dafür Euro zahlen.

Von Erol Kamisli