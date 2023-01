Sternsinger in Schloß Holte-Stukenbrock und Verl sammeln rund 66.000 Euro

Pfarrer Karl-Josef Auris, Leiter des Pastoralverbundes, dankte allen 284 Sternsingern im Pastoralen Raum, die sich zum Fest der Heiligen Drei Könige auf den Weg zu den Menschen gemacht hatten, um den Segen Christi zu überbringen und für Menschen in Not zu sammeln. Er wurden 65.667 Euro gesammelt.

Pfarrer Auris bedankte sich bei allen Organisatoren und Spendern in den Gemeinden. In diesem Jahr sollen die Spenden unter dem Motto „Kinder stärken, Kinder schützen – in Indonesien und weltweit“ dafür verwendet werden, dass Kinder in einem sicheren Umfeld aufwachsen können. Die Gelder fließen aber nicht nur in das Projektbeispiel in Indonesien. Mit dem Geld werden Projekte für Kinder in rund 100 Ländern weltweit unterstützt. In den einzelnen Gemeinden wurden folgenden Summen gespendet.



Schloß Holte-Stukenbrock

St. Johannes : 19.946 Euro

St. Ursula: 4384 Euro

St. Heinrich: 9718 Euro

St. Joseph: 4255 Euro

St. Achatius: 3870 Euro



Verl

St. Anna: 21.341Euro

St. Marien: 7644 Euro

St. Judas Thaddäus: 4209 Euro