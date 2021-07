Süßes und ein cooles Gedicht

Es sollte der große Osterspaß am Waldstadion des SW Sende werden. Aber dann: Lockdown und hohe Inzidenzwerte. Also alle Pläne auf Anfang.

Die Trainer der Jugendmannschaften des SW Sende überraschen ihre Spielerinnen und Spieler am Ostersamstag mit kleinen Geschenken. Hier freut sich Lenny (10) gemeinsam mit seiner Familie über den Besuch von Liv Andresen (rechts) und Lena Justus.

Die Sender suchen ihr Glück während der Corona-Pandemie im Angriff. Anstatt der geplanten Ostereier-Suche am Fußballplatz überraschen die Trainer der Jugendteams ihre Schützlinge am Ostersamstag mit kleinen Geschenken zu Hause und verwandeln die gefühlte Heimpleite in einen sicheren Auswärtssieg.

Zum Beispiel bei Lenny (10). Der macht große Augen, als E2-Trainerin Liv Andresen und Lena Justus vom Jugendvorstand vor seiner Tür in der Flurstraße stehen. Im Gepäck: Eine von insgesamt 100 Brotdosen voller süßer Leckereien und bedruckt mit dem Sender Vereinswappen. „Dazu gibt’s auch noch ein aufmunterndes Gedicht“, sagt Liv Andresen und freut sich über Lennys spontane Reaktion: „Was für eine coole Aktion.“

Zeitgleich sind zehn weitere Trainer und Jugendvorstandsmitglieder unterwegs. Fünf Mannschaften der G-, F- und E-Jugend werden am Tag vor Ostern überrascht. „Insgesamt sind’s 90 Kinder, die wir heute besuchen“, sagt E2-Trainer Reinhard Szczepanski, der mit Nico Aistermann zu den Spielerinnen und Spielern unterwegs ist. „Und etwa 250 Kilometer Fahrtstrecke für alle zusammen.“

Bei Luke (10) angekommen, erwartet die Helferinnen des Osterhasen ebenfalls ein kleines Geschenk. Ein „Vögelchen” habe Liv und Lena angekündigt, verraten Lukes Eltern. Für alle Beteiligten ist der Tag ein großer Erfolg. Und das auch dank zahlreicher Sponsoren wie dem Elli-Markt, Peterhanwahr Arbeitsbühnen, Pankoke Maschinenhandel, Möbel Eikenbusch, dem Kfz-Meisterbetrieb M&P Bertling sowie der Pizzeria Peperoni, die einen von fünf Pizza-Gutscheinen für die Mannschaften von der D- bis A-Jugend gespendet hat.