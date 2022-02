Schloß Holte-Stukenbrock

Ein gelungenes Konzert für Geige und Klavier hat das Publikum am Sonntag im Kulturforum am Altenkamp erlebt. Gisela Springensguth, Ansprechpartnerin für Musik beim Kulturkreis, begrüßte die Besucher mit den Worten: „Es freut mich sehr, dass Sie trotz des scheußlichen Wetters so zahlreich erschienen sind.“ Die junge Geigerin, Takako Yumiba und ihr Klavierpartner Christian Köhn, Dozent an der Musikhochschule Detmold, führten gekonnt durch das Spektrum ihrer musikalischen Kunst.

Von Uschi Mickley