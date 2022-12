Täter dringen durch Glastür ein

Schloß Holte-Stukenbrock

Am Montag, 5. Dezember, sind bislang unbekannte Täter zwischen 8.20 Uhr und 18 Uhr in ein Haus am Rapsweg eingebrochen. Aufmerksame Zeugen informierten die Polizei, nachdem sie auf Taschenlampenlichtkegel in dem Haus aufmerksam geworden sind.

Von Erol Kamisli