Theaterstück stärkt Integration

Freuen sich auf die „Internationalen Wochen gegen Rassismus“ in Schloß Holte-Stukenbrock: (von links) Lana Odeh von der Flüchtlingsberatung, Henning Rüschenschmidt, Lehrer an der Gesamtschule, Marc Jacobsen, Partnerschaft für Demokratie, Daniela Hartmann, Schulleiterin der Gesamtschule, sowie Christina Gellert, Lehrerin am Gymnasium.

Foto: Erol Kamisli